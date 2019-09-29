《金宵大廈》林老師講聖經金句 編審：有前後呼應意義

網民捧為神劇

《金宵大廈》的劇情發展，網民熱烈討論，有回味林老師（劉江飾）所說，「已有的事，後必再有；已行的事，後必再行。日光之下，並無新事」，這是《聖經》金句節錄，有認為是劇情關鍵，前世今生的故事中，男女主角陳山聰與李施嬅在兩世也難逃悲劇結局。《金宵大廈》編審羅佩清回應說：「揀這句是劇情有前後呼應的意義，第一個單元『夢』與第5個單元『異夢』中，兩個年代壞人的死也一樣。」提到網民捧《金宵大廈》為神劇？她說：「神劇真的不敢當，開心觀眾喜歡此劇，才有這樣多討論與聯想。」《金宵大廈》已播了一半，有要求無綫原班人馬拍續集？羅佩清表示是否拍續集是公司的決定，目前這成績大家也感滿意。

娛樂組