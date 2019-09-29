范冰冰代言LV遭網民圍攻

經理人力撐：從未停止

前日國際品牌路易威登（Louis Vuitton）在官方微博上載范冰冰孭着新款LV手袋的照片，寫明她是品牌代言人，令她復出之路見曙光。相中范冰冰戴上太陽眼鏡，表情很cool，但見她消瘦不少。之後有大批網民留言圍攻，認為品牌不應找有「污點」的范冰冰做代言人；亦有網民抱不平，指范冰冰已被罰及承擔責任，應該給予機會。在一片罵聲下，有發現LV該條范冰冰微博及照片不久後離奇消失，有指是品牌刪走，有網民笑范冰冰「只當了1小時的LV代言人」。不過亦有網民表示該微博只是設置了許可權，只有自己可見並沒有刪博，屬保護藝人及品牌的正常做法。

范冰冰工作室公關總監兼執行經理人張馨靈昨日凌晨在微博力撐范冰冰，上載多張范冰冰用新款LV手袋照片，留言：「一直屬於你的，從未停止 #louis vuitton# #范冰冰路易威登全球代言人# 永恆的情誼，永遠的陪伴。」

李晨肌肉拉傷坐輪椅

另一方面，范冰冰舊愛李晨近日身在歐洲出席活動，日前被網民指因肌肉拉傷，要坐輪椅出入。不過情况不太嚴重，他昨日在微博上載歐洲之行的新相，宣布正式成為摩納哥旅遊形象大使。

娛樂組