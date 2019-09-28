香港歌手有個使命 陳凱詠唱談廣東話

一聽到音樂就想動起來

Jace兩年前參加環球主播選舉入行，她表示不是一入行就想做歌手，當時覺得當歌手對她而言很遙遠。她也是誤打誤撞入行，當初只想在唱片公司工作也不錯，加上喜歡音樂，但多是做主播工作及間中演電視劇，「其實內心一直想有日能夠上台拿着咪高峰唱歌，但一直不敢講，小時候覺得太遙遠沒有可能，不能讓別人知道自己有個歌手夢；演員及歌手對我而言都很新，真的不敢講哪一樣較適合自己，希望音樂最適合我，我天生一聽到音樂就想動起來，是喜歡表演的」。

至今已推出有份作曲的《想正常》及《想突然》，相比一般新人以浪漫情歌起步較特別，形象也傾向型格路線，Jace自言較跳脫、坐不定，故希望向跳唱歌手方面發展。至於形象，她認為女仔不一定要斯文靚女，「我也不是這樣的人，無謂勉強，我就是喜歡奇奇怪怪，公司又ok。自己亦是慳妹，孤寒底性格，可能很早出來兼職，知搵錢辛苦，所以很少買衫，有時更會買二手衫配搭；唯一花費得最多就是食方面，因為本身很喜歡吃，認為有減壓之效，覺得要辛苦得來自在食」。

就是喜歡奇奇怪怪

Jace說在歌曲中放了很多元素，想讓別人知道K-pop做到的，廣東歌一樣可以做到，「不要睇低廣東歌的可能性，一樣可以唱跳，畫面豐富，身為香港歌手有個使命，必先唱好廣東話，令人知道廣東歌值得支持」。

Jace表示，3年前畢業也曾擔憂過前途問題，故十分明白現今大學畢業生會這樣想，「老實講，我以前都覺得好無出路，但在無出路的情况下，始終都要繼續去搵。我最大的體會是不要限制自己，3年來我也是什麼都試，最緊要抱着不怕辛苦和蝕底的心態，當試過就會知道，每樣工作都有可能等你去做，有很多東西學習，而我相信只要努力，做得夠好的話，一定會支撐到。」

髮型：Kenki @ Musé Hair

化妝：Echo Make Up

場地：只Zi@尖沙嘴

記者：林祖傑