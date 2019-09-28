田中圭吉田鋼太郎演同志版《衝上雲霄》

《大叔的愛》原本只是朝日電視台在2016年推出特備劇《年末奇怪愛情劇》其中一個單元，由於觀眾反應熱烈，決定乘勝追擊，去年4月製作成一季7集的深宵劇，好讓3名男主角：「春田創一」田中圭、大叔「黑澤武藏」吉田鋼太郎，以及「牧凌太」林遣都的同志三角戀，有望開花結果。

日劇《大叔的愛》大受歡迎，不單成為2018年日本流行語之一，更包辦日劇學院獎及CONFiDENCE日劇大獎等多個獎項。電影版亦不例外，上映至今錄得超過167萬入場人次，累積票房22億日圓（約1.6億港元），電視台昨日公布第2季劇情簡介，以及首張劇照，有網民發現林遣都「失蹤」了，而且官方網站卻上載他跟田中圭一起展示左手戴上婚戒的合照，究竟所為何事？有傳林遣都怕被角色定形，決定辭演《大叔的愛》第2季，因此新劇將有全新故事背景。

田中圭和吉田鋼太郎將會由地產公司職員，變成空中服務員和飛機師，再加上《你家是我的事》千葉雄大飾演副機師，以及《監察醫朝顏》戶次重幸扮演飛機維修員，暗示他們大搞四角戀？

林遣都辭演《大叔的愛2》

為了方便拍攝，電視台將會跟樂桃航空公司合作，由後者提供實體飛機協助拍攝，劇中機師、空中服務員，以及飛機維修員等工作場景，亦是以樂桃航空為範本，藉此增加真實感。事實上，今年7月播出日劇《Runway 24》亦是獲得同一航空公司協助，才能順利完成拍攝工作。