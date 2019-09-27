《星際任務》畢彼特從宇宙到自身的探索之旅

《星際任務》評論好壞，同樣是天堂與地獄之別，視乎觀眾一念。如果抱着欣賞《星球大戰》或《銀河守護隊》期望進場，肯定失望而回；反而把戲名分拆成《星際啟示錄》及《火星任務》觀之，則可能會有所得着。

刺激場面只是「味精」

事實上，無論是電影海報抑或預告片中，都可見到畢彼特從太空站失足跌落地球、他跟躲藏月球背面的「海盜」飛車追逐及槍戰、太空艙出現像異形般的狒狒突然向他撲殺，甚至火箭失控幾乎無法登陸火星等驚險刺激的場面。不過，這些都是電影公司經過精心計算下的「調味品」而已，個人認為如果「味精」落得太多，反而有機會影響了電影本身的「原味」。

《星際任務》故事可以簡單到以5個字概括：萬里尋親記。當然，這只不過是電影留給觀眾的第一個印象。戲中畢彼特是個出類拔萃的太空人羅伊，每次執行航天任務前，都要先經過心理評估，表面上他都輕易過關，實情是，自從他的父親克利福特16年前獲政府委派到太空進行一項神秘實驗，從此音信杳然，他經歷了人生中的痛苦、自責、失望、憤怒、怨懟後，從此把一切真實感情都封閉。

在電影的大部分時間裏，羅伊都似活在無間地獄。身邊所有關懷過他的人，無論是飾演舊女友伊芙的莉芙泰萊（Liv Tyler）、扮演父親登月舊拍檔普魯特上校的當奴修打蘭（Donald Sutherland），抑或在火星基地冒死協助他登上火箭尋親的露芙尼加（Ruth Negga），對他而言都只不過是過客，付不出真感情。

父子重逢的反高潮

直至羅伊被政府欺騙到火星，要求他跟身處海王星太空站的父親讀出一篇又一篇惺惺作態、毫無感情的所謂「家書」，祈求得到回覆，藉此解決地球遭到宇宙風暴襲擊的危機。偏偏老父音信全無，而負責此項行動的上司，又對羅伊諸多隱瞞，在渴望父子重逢的強烈情緒影響下，他終於親手撕破自己冷靜、專業又忠誠的假面具，以最真摰的感情，隔空向父親剖白，念念不忘，終有迴響。

羅伊父子在海王星太空站上重逢，卻反高潮地沒有熱情擁抱，或者細訴離情，父親在不辭而別後16年吐出的心底話，絕對比那些月球槍戰等場面來得震撼人心。

電影到了結局，羅伊能否勘破、放下、自在，達成個人悟道的三大階段，其實已不重要，身兼本片監製的畢彼特和導演占士加利（James Gray）更關心的可能是，觀眾陪伴他們完成這次征空旅程後，會否有所啟蒙？