迪士尼證實Marvel總裁接掌《星戰》 「Marvel隊長」貝兒娜森有望加盟

早在2012年，迪士尼天價併購「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）一手創辦的魯卡斯電影公司，其後推出全新《星戰》三部曲，最終章《星球大戰：天行者崛起》將在今年底上映。早前迪士尼已經宣布籌拍《星戰》全新系列，昨日該公司主席Alan Horn證實，身為《星戰》忠實粉絲的Marvel總裁奇雲費格，將會跟魯卡斯總裁Kathleen Kennedy攜手合作，共同開發下一階段的《星戰》電影。

迪士尼近年推出4齣《星戰》電影，尤以第7集《星球大戰：原力覺醒》全球票房勁收20.6億美元（約160億港元），成績最為理想。不過，佐治魯卡斯卻對故事內容並不滿意；至於去年上映《韓索羅：星球大戰外傳》只收3.9億美元（約30.4億港元），結果淪為蝕本貨。

反觀奇雲費格掌舵的Marvel電影公司，過去11年成功掀起超級英雄片熱潮，今年初開畫的《復仇者聯盟4：終局之戰》，更刷新史上最高票房紀錄，迪士尼決定把《星戰》及《奪寶奇兵》等系列的製作權交到奇雲手上，絕對不難理解。

兩度協助宣傳《星戰》

另一方面，網上流傳奇雲費格曾向「Marvel電影宇宙」其中一名主角提議，讓他加入《星戰》擔任全新角色，網民猜測此人正是「Marvel隊長」貝兒娜森。

事實上，貝兒娜森跟《星戰》的緣分，早於今年5月她跟夏里遜福（Harrison Ford）等《星戰》演員出席加州迪士尼樂園全新機動遊戲「Star Wars: Galaxy's Edge」宣傳活動開始，7月她再獲邀出席《星球大戰：新的希望》洛杉磯重映會，更刻意穿著「絕地武士」戲服亮相，似已暗示兩者將有望合作。