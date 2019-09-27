舞台劇伙蘇玉華演鬥氣母女 葉德嫻自爆從小跟大媽生活

記者：林蘊兒

攝影：孫華中

現年71歲、自封「老頑固」的葉德嫻，今次踩過界首次擔演舞台劇《親親麗南》，該劇是英國導演兼編劇馬田麥當奴（Martin McDonagh）的成名作，電影《廣告牌殺人事件》亦是他的劇本代表作。葉德嫻飾演性格自私專橫、控制慾強的惡母Mag，蘇玉華演她的女兒Maureen，劇中母女的愛恨交纏，正好與現代人的家庭倫理悲與喜作對照，藉此讓大家借鏡反思。

戒吃澱粉質養精蓄銳

4名主角葉德嫻、蘇玉華、潘燦良及凌文龍今年6月進行公開圍讀，觀眾反應熱烈，他們預告27場正式公演時，不排除會「暴力升級」。葉德嫻為駕馭角色，做足準備功夫，參考書本學做「衰母親」外，還健身鍛煉體魄，以及戒吃易令人眼瞓的澱粉質，「雖然人會瘦，但寧願醜樣都要精神精神」。

父女感情疏離曾遭體罰

劇中為表達母女之間的深層次衝突與矛盾，將有多場激烈爭吵戲。蘇玉華說：「現實中從未跟母親鬧交頂嘴，意見不合只會講解和誘導。」葉德嫻自問是個開明母親，「與子女有爭辯，會攤開來講，覺得他們有不對的地方，我會提出糾正」。

提到父母與子女間的相處，葉德嫻自爆童年的不快事，「細個時聽父母歪理都要點頭，就覺得好谷氣和痛苦；可以說我不孝順，但自覺沒問題會照撐」。葉德嫻有兩名母親，爸爸跟她生母同住，自己反而跟大媽生活，父女感情很疏離，「爸爸每日來我家，入屋只跟貓玩，沒有理睬我，我自然不理他。他向大媽投訴，指小朋友應先向長輩打招呼，還用量衫尺打我手，打完後他自己在哭，原來他未打過小朋友」。

蘇玉華：前輩挑剔合理

蘇玉華讚全港女演員中，只有葉德嫻與劇中角色完美配合，首次合作需要磨合，她形容前輩挑剔和難搞是合理，「Deanie姐（葉德嫻）好易溝通、好搞笑，是個老頑童，傾了1至2個月，她便應承演出。她挑剔是合理，因太多人對演戲好求其，做演員應該要嚴謹和專業，我們要撥亂反正，好像做醫生絕不能求其。」葉德嫻說，以前有人找她演舞台劇都推掉了，她做舞台劇要先看對手，劇本反而其次，還會問自己是否應付得來，她說：「做到中途死了怎算？現在我每3個月會去驗血，有病盡快醫治，現在我不能死，是基本責任。」

場地：香港藝術中心

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