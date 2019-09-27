主演《麥路人》入圍東京國際電影節 郭富城遲為二寶領出世紙被罰款

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

對於忙碌的生活，郭富城除了運動，會借旅行減壓充電，他說：「如做演唱會或工作宣傳，會多逗留一至兩天，如時間許可又不影響工作，會帶埋妻女同行。」提起寶貝女，他透露幼女Charlotte（二寶）已5個月大，剛學識翻身，是一名肥妹仔，城城說：「肥是好事，二寶手腳肥到一截截似米芝蓮。」會想肉緊想咬她一啖？「不捨得，但好得意。」

城城稱大女會輕撫和惜妹妹額頭，兩姊妹相親相愛令他大感安慰。他現時趁未正式開工拍新片，會盡量抽時間與家人一起。

二寶肥到似米芝蓮

早前有人拍到城城與太太方媛，一齊到註冊處為細女二寶申領出世紙，城城自言身為父親必須親自簽紙，只因工作太忙，未能在42日法定時間內為子女領取出世紙，即使罰款數百元也認為應該。

城城與楊千嬅、萬梓良、鮑起靜等演出的電影《麥路人》，獲邀參展第32屆東京國際電影節，並入圍「亞洲未來」單元，城城得知電影入圍非常開心，重提當日電影監製親自將劇本帶到康城斟他演出，由於故事題材有關香港貧窮和住屋問題，他覺得身為香港演員，希望此電影帶給全世界觀眾。《麥路人》是繼電影《踏血尋梅》之後，令他發揮得好有滿足感的角色。

《BABY復仇記》同入圍

另外，陳靜與余安安、朱鑑然、張繼聰等合演的電影《BABY復仇記》亦入圍今屆東京國際電影節的「亞洲未來」單元，導演陸以心透露電影探討女人在懷孕及成為母親的轉變。陳靜開心電影入圍，她為角色把頭髮剪短，以及增肥接近20磅，希望觀眾感受到她的努力和誠意。

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