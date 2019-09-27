尾場棟篤笑狂食螺絲 林海峰靠彭羚鼓勵 跌低起番身

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

林海峰（Jan）前晚在紅館舉行尾場棟篤笑，獲太太彭羚及父母等在台下捧場。Jan講到有關太太與兩女兒時竟狂食螺絲。他原本說「兩個女成為非建制派，加埋黨魁太太」卻講成：「她們兩個成為非建制派，加埋黨魁，即是『佢』太太……sorry！前一晚又是錯在這個位。這兩句不知會否講到10點幾」。終於他講第4次才成功。還有講「自由比錢更重要」就說了「有什麼比自由更自由」，觀眾爆笑。

秋生吹奏《願榮光歸香港》

Jan演出期間有工作人員上台獻花，他笑言這是演出7場以來，唯一收到的花束。尾聲黃秋生和葛民輝（阿葛）分別化身「黃經理」和「葛主任」，將全場氣氛推至最高點。秋生先以口琴吹奏《有隻雀仔跌落水》，之後再吹奏《願榮光歸香港》，觀眾即亮起手機燈光製造燈海。

「生命中有少少遺憾」

完騷後，Jan、黃秋生及葛民輝一起接受訪問。說到Jan狂食螺絲，他表示做Live總有錯誤，生命中有少少遺憾，要擁抱遺憾。在旁的黃秋生認同道：「人生處處留遺憾。」Jan又說：「第一場都有錄影，當時表現更差。尾場算是暢順，但有幾個位嚴重食螺絲，不止食螺絲，是自己跌低了，要起番身再做。之前太太彭羚看羽毛球賽，聽到旁述說失了一分不重要，要攞回自己的節奏，一分一分追上去，她下午將這個信息傳給我。因為這個信息，我知道有什麼事都可以再來過，逐分追回。」提到他爆15歲女兒的私生活，不擔心女兒嬲？Jan表示不會，不過有日女兒在家無意中看到他的稿，圈了並寫上這個不能講，但他都照講了。

Jan多謝黃秋生答應演出。在旁的秋生反過來多謝Jan，他說：「很難得這個年紀可以在紅館棟足7日，有那麼多觀眾和掌聲，今晚又見到星海。（好感動？）是，我都呆了。」Jan爆秋生第一次綵排後，細細聲跟他說可以搞演唱會。秋生即說：「我已打消這個念頭，發覺不容易。」Jan表示想跟秋生一齊搞演唱會，指對方是搖滾歌手，出過唱片，他在電台也播過幾次，都中過招，「他有個不潔淨版本，我在電台播錯不潔淨版本，之後接獲投訴。做了電台那麼多年，接獲幾次投訴，其中一次就是因為秋生」。

葛民輝：迎難而上

至於葛民輝再次幫手，Jan表示很難得，不過阿葛很恐怖，每天都是全組人最早到的一個，場館未開門已經到，好專業。阿葛笑說：「我來練琴，不過上到台我是最亂的一個。」Jan又稱今次盡量縮短阿葛的表演時間，令出事率減低（阿葛曾為Jan棟篤笑擔任嘉賓時因心臟不適暈倒），他笑說：「醫生一直在台下望住阿葛，他早來就是為了身體檢查。」阿葛說：「我來熱身。」提到現在社會氣氛不好下開騷，要令觀眾開心笑是否有難度？Jan表示從來做騷都有難度，沒難度就不玩了，難都要繼續做下去。阿葛說：「迎難而上。」

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