湯唯老公久休復出拍新片 朴寶劍秀智有望演情侶

《晚秋》於2010年上映，之後金泰勇拍了一部短片，最近終於傳來他執導新片的消息。《Wonderland》的劇本已接近完成階段，據韓國傳媒昨日報道，《男朋友》朴寶劍最近正忙於趕拍跟《鬼怪》孔劉合演的新片《徐福》，他承認接到金泰勇的邀請，正積極考慮演出，若答應的話，有望與《亡逃覓雪》女星秀智合作，扮演她的男朋友。朴寶劍與秀智雖然從未合作拍戲，但他們曾兩度在百想藝術大獎頒獎禮擔任司儀，相信有一定默契。

據悉金泰勇對新片充滿信心，《Wonderland》被指有新鮮的劇情與角色，但具體內容仍然保密。除了朴寶劍和秀智外，湯唯和《上流寄生族》崔宇植亦有份演出一角，待選角結束後便會馬上開鏡。

秀智現身巴黎時裝周

提起秀智，雖然有新劇《亡逃覓雪》剛播出，她前日抽空到巴黎出席時裝周活動，現身Christian Dior的2020春夏新裝展，並跟Angelababy、台灣女星賈靜雯、金像影后珍妮花羅倫斯（Jennifer Lawrence）、茱莉安摩亞（Julianne Moore）、名模Karlie Kloss、《集團左遷!! 》日本女星中村杏等同場。身穿吊帶裙現身的秀智更被指罕有的性感。