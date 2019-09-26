阮兆祥無膽邀張曼玉任個唱嘉賓

祥仔表示第4次街頭表演，之前踏足過中環、大圍和尖沙嘴，銅鑼灣是他趨之若鶩的表演地點，因人流多，他感恩個唱音樂班底拔刀相助，組12人樂隊陪他，「今日搬出小部分個唱環節，到時會有16、17名樂手跟我合作。個唱進入最後一個月倒數，心情開始緊張，10月初推出發燒唱片，感覺好似兩個BB快要出世，不知道大家對我再做歌手的接受程度有幾多？」

祥仔說發燒碟會翻唱多名女歌手的歌曲：「 不好意思唱男歌手的歌，怕唱贏他們！ 而且想挑戰自己，有《天各一方》、《很堅強》、《矛盾一生》等。」會否考慮請熱愛唱歌的影后老友張曼玉擔任嘉賓？祥仔賣關子：「 我一向不夠膽量找朋友，但好感恩，很多朋友主動說想幫手，我也想有什麼『甜品』，可以送畀觀眾驚喜，看看吧！希望帶畀大家開心去享受音樂，逃離現實，我揀的歌10歲至70歲都啱聽。」

記者：鍾一虹

攝影：黃梓烜

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