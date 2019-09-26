拍戲撻着 載張鈞甯遊車河 邱澤認愛：努力追求中

現年37歲的張鈞甯與邱澤今年5月首度合演新片《八月的爸爸》，戲中飾演恩愛夫婦，7月中殺青。昨日有指兩人戲假情真，拍完戲後曾同遊日本。本月18日，邱澤被拍到駕車載張鈞甯拍拖約會遊車河，在車上有說有笑甚甜蜜。當邱澤發現傳媒偷影後，發揮賽車手本色，飛車撇甩記者。張鈞甯午夜時與2名女助手回家，身旁有跟她打扮非常相似的助手，似是為掩護戀情而急召助手幫忙。兩人的戀情曝光後，邱澤透過經理人大方承認正追求張鈞甯，他說：「努力追求中，請大家給祝福。」張鈞甯至截稿前仍未回應。她昨晨在社交網上載身在巴黎的照片，透露應品牌邀請在巴黎鐵塔下看時裝騷。她穿著型格服裝，配襯黑絲襪，大騷美腿。

張鈞甯粉絲不接受「澤甯戀」

很多張鈞甯粉絲激動表示不接受「澤甯戀」，紛紛在張鈞甯及邱澤的微博留言，指邱澤配不上張鈞甯，希望新聞是假的，想張鈞甯找個好男人，叫邱澤離張鈞甯遠一點。不過亦有祝福兩人，說俊男美女好合襯，希望張鈞甯幸福。

張鈞甯出道17年，出身台灣望族的她，不單樣靚，還擁有法律碩士學位。過往她與鍾漢良、趙又廷、何潤東等型男傳過緋聞，但她從未承認過戀情。她又曾與網絡公司CEO黃凱偉、林哲樂傳拍拖，張鈞甯都未有認愛。日前有傳張鈞甯與內地男星張翰因合拍電視劇《溫暖的弦》爆出戀情，還傳已領證秘婚，但他們均否認，說是正常朋友關係。

邱澤情史豐富被封「渣男」

下月38歲生日的邱澤，入行18年，2011年憑台灣偶像劇《小資女孩向前衝》秦子奇一角走紅，去年他憑電影《誰先愛上他的》入圍第55屆金馬獎最佳男主角， 並獲得第20屆台北電影節最佳男主角，演技獲肯定。他的情史豐富，曾被網民批評「每拍一部戲就換一個女友」，他分別跟楊丞琳、唐嫣拍拖時，被冠上「渣男」封號。有指邱澤2003年與楊丞琳拍偶像劇《原味的夏天》擦出愛火，楊丞琳曾透露兩人拍拖8個月，但見面次數不到10次，因邱澤個性古怪又陰鬱，她提出分手，邱澤之後回覆她：「好，我答應你分手。」令她心傷透，冷戰15年，去年邱澤奪台北電影節影帝，楊丞琳主動恭喜他，才冰釋前嫌。

邱澤之後拍《福氣又安康》跟陳喬恩傳緋聞，交往約半年傳分手，陳喬恩曾在訪問中暗示與邱澤「再見不是朋友」。2010年邱澤拍內地劇《夏家三千金》，與唐嫣傳出戀情，但之後有傳邱澤搭上李毓芬，被指一腳踏兩船，形象負面。邱澤曾在訪問中談到外界的負評，他說會反省，更曾想過：「或者自己其實不適合談戀愛。」

娛樂組