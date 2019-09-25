首做男一勇字行頭 陳山聰：大不了跌番落去

將於11月結婚的陳山聰，最近忙於拍攝新劇《大步走》，又要為《金》劇宣傳，下月又到雲頂舉行演唱會，他透露要唱10多首歌，除了唱大家熟悉的歌曲外，也會唱自己的「經典」，他說：「《ABCD》一定會唱，還是壓軸，以前會很避忌，但這兩三年好像開了竅，很想唱，未聽過的可當新歌聽，我還會唱27年前參加劉德華模仿大賽時唱的《長夜多浪漫》。」

婚禮從簡 沒傳統儀式

不停工作，豈非無時間準備婚禮？他表示婚禮交由太太處理，不過他們都是簡單在酒店簽紙，然後吃晚飯，不會有傳統儀式。至於度蜜月還未有計劃，因婚後接着還要工作，故要年底或明年初才有時間實行。

記者：陳釗