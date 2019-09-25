張栢芝逆市開舖賣潮物

不滿傳媒阻做生意

張栢芝新店開幕後，不少人慕名往「潮」聖，又有藝人朋友往捧場。昨午1時許，栢芝一身黑衣打扮在店舖打點。她見店外有傳媒，先拿起手機反拍，最後一言不發地拿起剛送到的外賣飯盒上車離開。她對記者提問未有回應，急上車原來趕往學校接兒子放學。

之後栢芝在Instagram開Live，稱傳媒有阻她做生意之嫌，搞到顧客不敢進入其店舖。她在片段中說︰「影咗好耐喇！希望你哋呢……多謝你哋啦！高抬貴手！唔該晒，拜拜！」栢芝又上載在車廂內的自拍片，她寫道︰「人和人之間最緊要是尊重，謝謝！」

店舖坐鎮招呼客人

張栢芝在片段中又說：「剛剛很多粉絲私訊我，知道我離開了（舖頭）很不開心，其實不用不開心，新開張時我必須回去打點一吓。其實我有員工會招呼大家，會盡責任去解決大家的問題。」她表示昨晨因要看醫生沒去做運動，又說前日做運動時被傳媒偷影了，希望不會有負面報道，又希望不再被傳媒偷影。她已將自己的活動在社交平台分享，不用偷影她。

栢芝為這盤生意好落力，做「人肉衣架」穿上自己設計的衣飾示範，又在店坐鎮招呼客人。看她的社交平台，見栢芝生活好充實，一日之始是湊兒子返學，她不忘在社交平台跟粉絲講早晨。接着是她的運動時間，游早水或出海玩wakeboard，要留意她穿著的皆是自家品牌運動系列。晚上她又跟囝囝往打鞦韆，仍有少女feel呢！

攝影：黃梓烜

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