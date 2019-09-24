《金宵大廈》好評如潮 陳山聰首擔正：無陀衰家

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

《金宵大廈》大獲好評，陳山聰終放下心頭大石，「我無陀衰家，恭喜監製、導演和劇組，因為拍攝時擔心燈光暗黑、恐怖，怕觀眾不接受，最後獲得認同非常開心」。

陳山聰表示不少鄰居有追此劇，「連住所大廈看更都對我說：『阿蕭（陳山聰劇中名稱），你返來喇！』我同看更講：『要不要幫手頂一更？』」他又笑言亦可返電視城扮看更，幫手頂更。

李施嬅：留個好回憶

女主角李施嬅表示，沒想過外界反應如此熱烈，不少平台對該劇評價很高，她說：「這個劇是我離開TVB前最後作品，得到這麼大迴響，留個好回憶給大家。我連日收到好多留言，有觀眾說很久沒收看電視，最近都有追看這部劇，連搭飛機都有乘客識叫我角色名。」她直言對收視沒有太大期望，獲得好口碑，被視為年度劇已當賺了。

男女主角反笠高帽

李施嬅對拍檔陳山聰說：「你坐穩一線，你上神枱了！」陳山聰反笠高帽，「我扣好安全帶先，希望有更多進步空間，其實都是施嬅帶得我好」。李施嬅指該劇若原班人馬拍續集，她希望有份參與。

黃祥興考慮結紮

劇集旺連演員也旺，黃祥興近日宣布老婆第3度懷孕，他坦言今胎是意外驚喜，「生埋呢個，就收工」。會否考慮結紮？他點點頭，「是的，要想方法。有小朋友好開心，不過現在要延遲退休、買跑車、過二人世界計劃，以後要更努力工作」。他透露老婆懷孕5個月，暫未知胎兒性別，「我個女5歲、兒子3歲，他們知道將有新成員，個女想要妹妹，個仔想要弟弟，我和老婆無所謂」。

黃子雄慰問劉美君

另外，黃子雄對於老友劉美君退出《全民造星II》節目拍攝，傳因對方的政見惹民憤，而被ViuTV勸退，他表示不知情，稍後會發信息慰問劉美君，他說：「我們食飯見面才會詳談彼此近况，她不在香港就無聯絡，她已返回美國，看她在社交網分享照片都幾開心，我不覺得她心情受影響。」

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