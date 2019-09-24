新劇享齊人之福 梁漢文無向老婆備案

王敏奕爆老公喜歡瘦削型

新婚的王敏奕稱首集已有激情戲，但老公曾國祥到時應該不在港，未能一起欣賞。她稱老公看過劇集宣傳片，幸沒批評她演得差，「因老公是導演，最驚他說我演得差」。王敏奕又大爆老公喜歡瘦削型，她笑說：「自問不算骨感，但他說只要是我，不論肥瘦都喜歡。」

張慧儀：意識大膽挑戰演技

張慧儀稱《假》劇是她拍電視劇以來意識最大膽的一套，當中涉及性玩具，又要她拍攝性高潮反應，對演技是一大挑戰。不過她認為性是正常的事，為何變成忌諱，希望此劇帶出正面信息。

記者：陳釗