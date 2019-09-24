「不需刻意吃生日飯」 吳綺莉：與卓林關係有進步

不覺有追求者

問到活動結束後，會否跟朋友慶祝生日？吳綺莉稱18歲後就不用慶祝生日，亦不會提。回家做宅女？她說：「我平時將頭髮束起，今日為了出席活動，一早去整頭髮，又吹又噴髮，回家洗頭都有排洗。平時出街都是著拖鞋，朋友睇新聞見有大群人在我家附近，會傳短訊叫我不要出街，擔心我被人踩甩拖鞋！」談到感情生活，她表示不覺有追求者，也不會刻意尋覓，但亦不抗拒，順其自然，「要傾到偈，又要夾到才能接受，好似跟家人相處一樣，關門後兩個人相對，你眼望我眼，如相處不到會好辛苦！（卓林有否叫她找個伴？）沒有，她不會理我這些事」。

毛舜筠擱置開舖

毛舜筠（毛毛）早前透過社交平台宣布自家品牌曲奇餅店結業，她稱對自己有要求，希望客人吃到的都是她想要的效果，但幫她製造曲奇的廠房達不到其要求，加上廠房太小未能供應零售所需，本來她已覓得一間4500呎廠房自行生產，並已物色地舖繼續經營，但她和家人在旅行期間覺得現在香港的環境未適合搞地舖，故將計劃擱置，停一停等待時機。她說：「幸未簽約，否則地舖要交租都幾痛苦，都算焉知非福。（會否搞網上店？）現在什麼形式也不適合，任何事都要timing。」因暫停曲奇餅店的生意，所以毛毛原定3星期的旅行變成兩個月。

記者：柯美

攝影：黃梓烜

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