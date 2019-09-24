首次見偶像木村拓哉 小豬追星20年夢想成真：超完美

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木村拓哉與羅志祥（小豬）擔任同一手表品牌代言人，今年7月中，木村在微博透露正拍廣告，之後上載穿着小豬送的T恤拍照。小豬其後發文，「7月16日，我永遠記得這一天！不要問我原因，之後你們就知道了」。當時已有猜他與木村見面。

木村送花賀小豬生日

昨晨品牌在微博上載木村與小豬見面對談的視頻，小豬戰戰兢兢拿着台灣的土產送給剛拍完廣告的木村，兩人握手及坐下交談，小豬難掩興奮緊張心情。木村得知小豬專誠到日本見他，說應該安排更正式的約會，但小豬已大呼：「滿足！滿足！完美！超完美！」小豬還透露自己就快生日（7月30日），見到木村是非常有意義的生日禮物。木村此時拿出一束生日花送給小豬恭賀，並表示會另外再送禮物，叫小豬好好期待。

小豬形容今次見到木村是大成功，他說：「我的人生終結性的完美！」木村隨即說：「人生可沒有結束，不會結束！」小豬表示支持木村差不多20年，看過木村的演唱會及眾多作品，是大粉絲，能一步步靠近，一起代言，完全是夢一樣的劇情。他知道會跟木村見面後，每晚都睡得不好，一直興奮及緊張。木村聞言笑說不好好睡覺會對身體不好。

木村又透露與小豬都常去一間潮流店，店員告知小豬常提及他，他便選了香薰蠟燭及附上卡片給小豬，建立新的交流方式。

微博分享見面感受

小豬與木村其後在微博分享這次見面感受，小豬寫道：「不要因為夢想是遙遠的就半途而廢！只要堅持朝着夢想的路，我相信終有一天會成功的。於我而言，你的存在帶動我成為更好的自己，謝謝你，木村先生！因為你，我成為了現在的我！」木村回應：「我也感到能相見太好了。今後也一起相互全力前行吧！」

光希米蘭型爆行騷

另一方面，木村的女兒木村光希自去年入行做模特兒後，獲得不少國際品牌邀請行騷。木村光希近日應運動品牌邀請，在米蘭時裝周活動上行騷，示範品牌的全新2020春夏系列。光希在米蘭行騷時神情帶點Cool又很有型，成為全場焦點之一。