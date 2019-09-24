韓劇漸趨「美劇化」 《阿斯達》收視低毋礙開拍第2季

結局收視7.4%

韓劇《阿斯達》開播前，因有《太陽的後裔》宋仲基與金智媛、《金裝律師》張東健及《惡女》金玉彬等演員壓陣而備受關注，可惜6月首播，收視率只得6.7%，其後一直低位徘徊，更一度跌至4.8%，此劇前晚播出第18集結局，收視依然難言突破，僅以7.4%收場。

《阿斯達》收視偏低，傳因複雜且混亂的故事所致，新劇以上古時代，文化與國家觀念勻未出現的「阿斯達」為背景，劇中使用人名、地名及語言都脫離現實，涉及的種族、部落名稱多達數十個，生活用的詞彙也有十多個，令觀眾難以投入。此劇更一度被指抄襲美劇《權力遊戲》，無論角色造型、道具及故事設定等，兩者都有相似之處。

《阿斯達》前晚播出第18集結局，講述張東健經過多年出兵、剷除異己，終於建立阿斯達王國，登上重帝寶座，而家破人亡的宋仲基，經歷逃亡、追殺、凌辱後，成為另一族群的領導人。

埋下大量伏線

不過，劇情仍然留下大量伏線，例如宋仲基與青梅竹馬的金智媛尚未重逢、跟雙胞胎哥哥未相見、家破人亡的大仇未報等；張東健在最後一幕高呼「進攻亞高部族（宋仲基領導的部族）」，以及宋仲基「去阿斯達拯救坦雅（金智媛飾）」，都暗示兩雄必定相遇。

加上該劇前晚播畢，以「彩蛋」形式公開一段關於《阿斯達》未來的動畫，明顯是為開拍第2季鋪路。

據報《阿斯達》製作費高達540億韓圜（約3.54億港元），單是搭建片場已花費120億韓圜（約7900萬港元），劇組通過出售版權予Netflix，以及廣告收入等，基本上已經回本，由於初期投資費用甚高，如果開拍下一季，劇組可以節省大量硬件及配套，從而提高回報。事實上，劇集在開播前，已有傳Netflix與tvN簽訂一連3季合約，因此開拍第2季，可謂事在必行。

對於會否製作第2季，tvN昨日回應，《阿斯達》從一開始已計劃製作成連續劇，但要考慮各種因素，以及需要觀眾支持才能實現，因此具體製作、播出時間及演員陣容等，仍存在不少變數。

多部續集登場

《阿斯達2》未有定案，但不少韓劇已落實以季度形式推出，先有《與神同行》李政宰與《阿娘使道傳》申敏兒合演的《輔佐官2》，預計於今年11月11日首播；《與神同行》朱智勳、《炸雞特攻隊》柳承龍及《雲圖》裴斗娜合演的《李屍朝鮮2》將於明年上半年播出；池珍熙主演《60天，指定倖存者》也有望開拍第2季。