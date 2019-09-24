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2019年9月24日星期二
《權力遊戲》毋懼劣評膺最佳劇集 《邋遢女郎》橫掃4項艾美獎成大贏家
米雪威廉絲 成功爭取男女同酬
致敬環節落錯相
第71屆艾美獎（部分）得獎名單
韓劇漸趨「美劇化」 《阿斯達》收視低毋礙開拍第2季
首次見偶像木村拓哉 小豬追星20年夢想成真：超完美
「不需刻意吃生日飯」 吳綺莉：與卓林關係有進步
新劇享齊人之福 梁漢文無向老婆備案
米蘭行時裝騷 熊黛林心繫孖女
陳凱琳無勇氣做模特兒 謝安琪睇騷減壓
《今宵大廈》好評如潮 陳山聰首擔正：無陀衰家
綵排個唱夫婦耍花槍 江華窒麥潔文：收收條腰
劉香萍新片報爭奥斯卡外語片
李靄璣觀察兩年才接受追求 林奕匡：老婆嫌我太薯嘜
蔣嘉瑩肺炎入院 音樂會蘇慧恩頂替
劉子碩不介意姊弟戀 喜歡張曦雯類型
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第71屆艾美獎（部分）得獎名單
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【明報專訊】（請看附圖）
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《權力遊戲》毋懼劣評膺最佳劇集 《邋遢女郎》橫掃4項艾美獎成大贏家
米雪威廉絲 成功爭取男女同酬
致敬環節落錯相
第71屆艾美獎（部分）得獎名單
韓劇漸趨「美劇化」 《阿斯達》收視低毋礙開拍第2季
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「不需刻意吃生日飯」 吳綺莉：與卓林關係有進步
新劇享齊人之福 梁漢文無向老婆備案
米蘭行時裝騷 熊黛林心繫孖女
陳凱琳無勇氣做模特兒 謝安琪睇騷減壓
《今宵大廈》好評如潮 陳山聰首擔正：無陀衰家
綵排個唱夫婦耍花槍 江華窒麥潔文：收收條腰
劉香萍新片報爭奥斯卡外語片
李靄璣觀察兩年才接受追求 林奕匡：老婆嫌我太薯嘜
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