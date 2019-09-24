《權力遊戲》毋懼劣評膺最佳劇集 《邋遢女郎》橫掃4項艾美獎成大贏家

最後一季《權力遊戲》賽前獲得最佳（戲劇類）劇集、劇本、男女主角及配角等合共32項提名，刷新單一劇集最多提名紀錄。繼上周在表揚幕後功臣的創意艾美獎上，率先奪得最佳視覺效果、化妝及配樂等10個獎項，昨日再獲頒最佳劇集和男配角兩獎，令到《權力遊戲》今屆得獎數目增至12個。

「龍母」遺憾失視后

第8次入圍最佳男配角的彼得迪奇治，得悉4度得獎後，致謝時表現激動，他說：「能夠活在一個寬容和多元的社群裏，我深感幸運。」遺憾的是，首次憑《權力遊戲》問鼎視后的「龍母」愛美莉格爾（Emilia Clarke），跟角逐視帝的傑哈靈頓（Kit Harington）同樣鎩羽而回；而在6名候選女配角中，蘇菲端納（Sophie Turner）、美絲威廉斯（Maisie Williams）、蓮娜海迪（Lena Headey）及桂杜蓮姬絲蒂（Gwendoline Christie）共佔4席，未知是否分薄票源，最終敗於《黑錢勝地》茱莉亞嘉納（Julia Garner）手下。

菲比布烈治得獎喊痛苦

另一方面，自2016年首播、今年剛推出第2季的英國劇集《邋遢女郎》，包辦最佳（喜劇類）劇集、劇本、導演及女主角4個獎項，成為今屆艾美獎大贏家。被喻為英國才女的菲比布烈治獲頒最佳劇本獎時表示：「創作很困難，亦很痛苦，而這個（獎座）就是我繼續創作的理由。」其後她再上台領取視后獎座，重複剛才的致謝辭：「演戲很困難，亦很痛苦，而這個（獎座）就是我繼續表演的理由。」逗得全場爆笑。

《邋遢女郎》故事充滿黑色幽默，講述菲比布烈治飾演一名暱稱「Fleabag」的倫敦女子，是個聰明、刻薄、憤怒、自憐的「中女」，無論愛情、事業，甚至性生活都不如意，她不時對着鏡頭自言自語，彷彿直接跟觀眾講心底話，因此大受女生歡迎。香港觀眾可以透過亞馬遜旗下Prime Video頻道收看。