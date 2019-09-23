粉絲見面會「張滿月」捧場 IU亞洲巡唱香港無份

韓國有線台tvN劇集《德魯納酒店》叫好叫座，結局更請來IU好友兼《來自星星的你》男星金秀賢客串演出一幕，刺激收視率急升至12%，結局高收帶挈IU人氣更上層樓，她為答謝粉絲支持，宣布在接拍新劇前，先於首爾慶熙大學和平殿堂舉行見面會，跟6000多名粉絲一起慶祝其入行11周年紀念，結果全場門票迅速售罄。

見面會玩Cosplay主題

跟去年一樣，今次見面會繼續大玩Cosplay主題，要求粉絲以IU過去專輯或影視作品的造型出席，結果不少人都投入「德魯納熱潮」，分別以IU劇中多款造型現身，包括第1集出現的女槍手、回憶片段的古裝扮相，以及全黑時裝登場，熱鬧又好玩。

事實上，IU在問答環節上亦坦承《德魯納酒店》是她演過眾多劇集中最悲傷的一部，每次翻看此劇，一想到燦盛、延宇、清明等角色，都會感動到眼紅紅。為了平衡心理，IU笑言下一部作品希望接拍喜劇，全場粉絲喝彩以示支持。

除了跟粉絲聊天外，身為樂壇小天后的IU當然亦有表演娛賓，即場獻唱《德魯納酒店》插曲《Our Happy Ending》等，同時宣布亞洲巡迴演唱會《Love，Poem》的首輪舉行地點，先在11月2日於光州揭幕，一路唱到釜山、首爾，然後轉飛台北、新加坡、馬尼拉、吉隆坡、曼谷及雅加達。

連續5年來港開騷

自2014年起，IU每年都會來港開騷，過去5年從不間斷，港迷對於她曾翻唱廣東歌《囍帖街》及《喜歡你》等經典場面，至今仍然難忘。

然而在今年巡唱的名單上，香港榜上無名，不少港迷都表示失望，估計跟目前政局不穩有關。且看稍後公布第2輪名單，香港能否重新上榜？