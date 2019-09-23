網民狙擊 吳業坤JW取消演出國慶騷 無綫解禁錄影節目招待現場觀衆

記者：林祖傑

攝影：孫華中

無綫近月沒有在商場舉辦活動，早前中秋節，曾有網民指無綫高層認為示威者三分鐘熱度，想藉着中秋節讓藝人出席中秋晚會試水溫，於是再呼籲網民「追星」，有指該兩個中秋晚會先後取消。昨午3時半於青衣海濱長廊舉行的《慶祝國慶七十周年嘉年華》，吳業坤與JW（王灝兒）原定擔任表演嘉賓，事前網上有人發起「追星」行動，嘉年華於下午1時半開始，大會加強保安及安排民安隊在現場戒備，其後大會宣布因現場人流太多，基於保安理由，取消吳業坤與JW的演出環節。吳業坤的經理人表示，昨日早上接到大會通知取消演出。

控制不到觀衆說什麽

胡楓（修哥）與鄭俊弘主持的節目《流行經典50年》前晚錄影，再度安排現場觀眾入場欣賞，監製賴偉棠表示，之前外面交通等情况較混亂，現在較為穩定，所以再次安排觀眾入場。修哥認為再次招待觀眾是好事。是否之前無觀眾很悶？他說：「有觀眾當然較開心，起碼有點氣氛，不過有或無觀眾都做得開心，點會悶呢！（會否怕觀眾大叫不合適說話？）這些我管不到，預料不到。」

鄭俊弘亦覺得有現場觀眾氣氛較好，他說：「之前好靜，無觀眾真的好似錄影騷，邊個化好妝就上去先唱，沒有做騷的氣氛。」是否愛上當主持？他說：「音樂節目就ok，其他節目我怕自己轉數不夠快。」

黃智雯讚男友唱歌好聽

黃智雯擔任嘉賓，她表示會獻唱經典情歌《唯獨你是不可取替》，這首歌對她和男友別具意義，獻唱時會想到拍拖的甜蜜感覺，令自己唱得更投入，如向男友讀情書一樣，「男友曾經唱過這首歌給我聽，他唱歌好好聽，我聽到都很感動」。她透露忙於拍新劇《使徒行者3》，監製表明加重她的動作戲：「雖然我個腦不敏捷，但我身手敏捷，因為我跳舞，記動作好似記舞步一樣，所以都ok。」