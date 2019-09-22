處女騷爆結婚初期丈夫不理感受 田蕊妮指杜汶澤「仆X」變好人

苦練結他多時的阿田，在演唱會自彈自唱《守望杜田》，此曲是林二汶送給她與老公杜汶澤的結婚禮物，她說：「我以為婚後所有事會安定下來，但嫁給『呢條友』後，他一而再、再而三拖我跳出comfort zone（舒適圈），結婚至今，我由什麼都只識得驚的女人，變成一個勇敢的人，而老公就由一個『仆X』，變成一個人，甚至乎他在我心目中，是一個好好的人。」

杜汶澤拍片向老婆表愛意

阿田連唱《遊樂場》、《大丈夫》及《兩口子》後，繼續談婚姻帶給她的感受，「剛結婚時很多人說我嫁得好，又住豪宅又有靚車，但到近年同一班人卻說，你老公做的事有沒有諗過你感受？還叫老公不要講那麼多」。

這番話令阿田重新思考幸福的定義，「確實剛結婚時老公做什麼事都無理我感受，鍾意做就做，但近年他在生活和心靈上開始懂得照顧我，我覺得幸福不是看老公表面上可以給我什麼，而是在多年相處和經歷上，怎樣可以令彼此成為一個更加好的人」。

隨即播出杜汶澤特別向老婆表愛意的短片，他在短片中感謝田蕊妮一直在身邊不離不棄，「如果有人問我一生最大成就是什麼？我會答娶咗個好老婆」。

憶亡母兩度淚灑舞台

一向孝順的阿田，也提到離世母親。她2013年憑無綫劇《巨輪》奪得雙料視后，站在事業高峰，亦同時在人生低谷，其母胃癌復發，阿田決定暫停工作照顧母親，直至憑《鬼同你OT》在大馬奪得視后，她飛去大馬便接獲母親情况急轉直下的消息，令她十分後悔離港，「這件事教識我，無論開心或不開心，所有事都是發生在一瞬間，所以不需太執著。」接着阿田唱《最親》終於忍不住喊。

阿田又提及16歲時贏了《未來偶像爭霸戰》，代表亞視參加五台聯辦的維園倒數騷，當時還與四大天王、王菲等同場，母親亦有陪同出席，她說：「當司儀介紹我上台時，全場5萬人一齊噓，見到媽咪心痛落淚，當時我在想，更加要唱完首歌，等觀眾畀掌聲我，令媽咪不再心痛。」她重唱當年獻唱的《那一場風花雪月的事》，終於獲得遲來的掌聲，彌補當年遺憾，再次淚灑舞台。

完騷後會放縱大吃一頓

完騷後，阿田接受訪問時透露，原本想獻唱當年亞視劇集主題曲，但考慮歌曲冷門，以及演出時間不足而無奈刪除，吳業坤是這環節嘉賓，所以連帶坤哥都一齊cut走 ，笑稱因而令個騷流暢不少。

阿田在台上以「仆X」形容杜汶澤，丈夫是否知道？她即道：「知！這最貼切，沒有第二個形容詞了！」她還指老公說最大成就是娶到個好老婆是真心話。對於談及亡母的環節令人感動，她說綵排時曾擔心不能控制情緒，但老公和導演對她說，作為表演者，開騷要好好控制情緒，她自覺處理得好叻。阿田表示騷後定要放縱大吃一頓獎勵自己，問28號正日生日會怎慶祝？她說：「之前一直忙演出沒有想過，之後有時間會計劃一下。」

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜

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