劉美君疑撐警遭《造星II》踢走 陳潔靈頂上

男團MIRROR昨日率領《全民造星II》參賽者出席商場活動，同場還有身兼經理人的監製黃慧君（花姐），她被問到劉美君被踢出節目，她不願多談，只承認對方確已離開，「今次活動只想大家留意節目傳遞正面信息，不想被其他事轉移視線。我不清楚有關公司跟藝人合約細節，但我與劉美君本身是朋友，若沒有任何立場下是有溝通的。我覺得現在的導師好適合，已錄影一半，換人沒有影響製作。」

花姐否認換人與政治立場有關

至於是否與劉美君撐警有關？她說：「我阿花天不怕地不怕，一個好節目不驚任何事，我對自己節目好有信心。」

花姐出席活動前曾接受傳媒查詢，她否認換人與政治立場有關，強調希望觀眾睇完節目後可以輕輕鬆鬆。她表示劉美君想返美國休息，所以邀請了陳潔靈幫忙頂上。至於是哪一方提出結束合作，還是雙方共識的結果，花姐未有透露。

傳刪走劉美君畫面

據知節目組為免「不連戲」，會將已錄影劉美君、郭偉亮及火火同場的畫面全部刪走，只餘下兩名男導師的近鏡；而陳潔靈第一次在節目出現時，已是挑選學員的階段，但她事前已看過所有學員的片段，將影響減至最低。

《全民造星II》學員14號吳啟洋、95號陳樂及74號歐鎮灝被問有否跟劉美君合作過？陳樂表示：「劉美君有來過睇我們首輪表演，只見過一次，分組後一直由Miss Chan Chan（陳潔靈）做我們的導師。」

MIRROR昨日獲安排獻唱《ASAP》，以及伙拍師弟們合力跳唱《造星II》主題曲《前傳》，吸引200粉絲撐場。花姐事後表示最初心中只有MIRROR，沒放《造星II》99名參賽者在眼內，後來被多名參賽者正面和積極態度打動，看到一半參賽者陸續出局，已篩選至40強，令她喊了多次。

取消100萬冠軍獎金

問到今次冠軍是否照舊有100萬元獎金？花姐表示沒有，是她建議公司不要給百萬獎金，「我覺得畀錢太市儈，用100萬元買夢想，如果佢真係為100萬元來參加比賽，我會掟佢走」。花姐稱今次獎品暫時會保持神秘，但不排除是開騷圓夢。

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

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