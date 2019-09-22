鍾嘉欣返港工作 子女屎尿抗議

身形纖瘦的嘉欣被發現左手臂隱約見疤痕，她講笑疑似家暴，原來與仔女有關，「日前為仔女辦大型生日派對，邀請70名客人，我和老公煮好多食物，有牛扒、雞翼、意式千層麵等。用焗爐時不小心燙傷手，傷口之後更發炎，現在已好轉，靠化妝品遮掩」。

讚女兒有藝術天分

嘉欣開心見子女健康成長不停四周探索，還搞笑形容幼子Jared是大力士，長女Kelly則較為斯文，是她的「迷你版」，真正「嘉欣bb」。她大讚女兒有藝術天分，還分享子女日常趣事：「女兒好叻跳舞，一學就識，她唱歌音準到嚇親我！弟弟就為求達到目的，經常一手大力搶走家姐的公仔和玩具，於是向我求救，唯有跟家姐解釋清楚，弟弟不是故意的。」

此行匆匆返港僅逗留一日半，子女交由丈夫照顧，不過他很快已隔空向太太求救，嘉欣懷疑子女用行動抗議她離家出走：「女兒返學，已戒用尿片。但昨晚（前晚）她意外地賴少許尿在牀單，細仔平時一日一次便便，點知我一走他竟然一日大便4、5次。老公雖然好正面，但一個人照顧始終慌亂，便求救叫我盡快回去。」她覺得全部都是子女成長的經歷和美好回憶，可留待夫婦將來當笑料分享。

記者：林蘊兒

攝影：劉永銳

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