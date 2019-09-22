相隔17年再拍港劇《假設性無罪》 梁漢文強暴王敏奕 無諗尷尬問題

Edmond透露激情戲在不同地方取景，他強暴王敏奕的一幕，在荒廢鐵皮屋拍攝，「大家大汗淋漓，完全無諗尷尬問題，亦沒有非分之想，只想快快完成。」Edmond透露有好一段時間不拍戲，因為被七日鮮嚇怕了，試過在泰國十日內完成兩部戲，早上演警察，夜晚拍另一部戲做賭仔，拍到精神分裂，現在反而很享受拍戲。

張慧儀讚梁漢文嘴唇柔軟

問張慧儀跟Edmond的牀上戲是否很激烈？她說：「是蜘蛛精吃唐僧肉，我演過蜘蛛精。這場戲講我暗戀Edmond，但神女有心襄王無夢，我趁機主動『擒』他。（唐僧好嘴？） 好柔軟。」

慧儀在劇中是個懂得享受的單身女人，跟Edmond有一場牀戲外，還有很多小鮮肉朋友。在旁的Edmomd忍不住說：「真係識嘆！」雖然有多場親熱戲，意識又大膽，但她不抗拒，因為角色很真實和富挑戰性，「性是生理需要，點解覺得性就是污糟，不過，我都要衝破心理關口，但電視劇只是意識大膽，不會太露骨。唯一令我尷尬是自己做高潮反應那場，現場全是男同事。」現實生活中，慧儀跟角色一樣渴望愛情，「不過我不會強求，而且首要接受我兒子，如果愛我，就一定會愛屋及烏，介意就肯定價值觀有出入，不能挽手行完一生」。

梁漢文美國登台曾被摸臀

張慧儀和王敏奕都沒遇過性騷擾，慧儀說：「遇到我不會客氣，絕對不會啞忍，但視乎環境 ，人多會直斥，得自己一個就不要太大反應，驚對方力量大過我，走不到。」

男人都會被性騷擾，Edmond也遇過，但不肯定是性騷擾，「赴美國登台，走落台並爬上欄杆邊唱邊跟觀眾握手，可能歌迷好耐沒見我，很熱情，情况很混亂，突然感覺有隻手揸住我臀部，我『呀』了一聲繼續唱，沒回望是男還是女，但感覺好兀突！」

場地：九龍貝爾特酒店

梁漢文Make up：Hetty Kwong Hair：Moe @ IL COLPO（On Lan Street,Central）

張慧儀Hair：Hanson Leung@Beijing Hair Culture CWB

記者：柯美

攝影：劉永銳

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