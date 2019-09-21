《星際任務》尋親之旅

荷李活電影對於宇宙的認知，不是外星人侵略地球，就是太空人掙扎求存，曾經憑《殺手怨曲》贏得威尼斯影展銀獅獎的占士加利（James Gray），身兼《星際任務》監製、編劇和導演，決定拍攝一齣與別不同的太空歷險電影，「假如宇宙什麼都沒有，空無一人一物，甚至沒有搏鬥的對象，我們為何征空？」

男主角的成長經歷

《黑超特警組》老牌男星湯美李鍾斯（Tommy Lee Jones）在《星際任務》飾演畢彼特的父親克利福特，16年前獲政府派到太空進行一項高度危險的神秘實驗，從此音信杳然，身為太空人的兒子得悉真相後，決定展開尋親之旅。宇宙浩瀚，如何大海撈針？假如父子相認，又是否保證大團圓結局？

畢彼特飾演太空人羅伊，在無垠宇宙尋親只是《星際任務》的部分劇情，占士加利在創作這個角色時，反而更着重羅伊的成長經歷和心理變化。由於父親突然離他而去，羅伊內心從此出現一個「黑洞」，令他不懂與人溝通，例如《魔戒》女星莉芙泰萊（Liv Tyler）飾演女友伊芙，明明互相愛慕，仍然分手收場，這對於不少都市人來說，可算是共同的切膚之痛。

太空站獨居的孤兒

至於羅伊身邊另一個女人，則是在火星太空站獨居的孤兒、《地球末日戰》露芙尼加（Ruth Negga）飾演的海倫。她的父母奉召加入克利福特探險隊，結果全軍覆沒，她竭力隱藏內心的悲憤，羅伊是唯一對她坦誠的人，因此她暗自決定，就算犧牲自己，也要協助對方登上太空船，前往海王星尋找生父。

戲中另一個改變羅伊生命的人，正是《飢餓遊戲》男星當奴修打蘭（Donald Sutherland）飾演的普魯特上校。他既是羅伊父親的老友，亦是揭開克利福特失蹤謎團的線索，雖然他不能陪伴羅伊征空，仍然擔當指路明燈的角色，令到孤獨半生的羅伊，明白「人際關係」的重要性。

影評人讚不絕口

《星際任務》上月在威尼斯影展舉行首映禮，影評人讚不絕口，英國《衛報》及《電訊報》均給予5粒星最高分數，綜藝網站Indiewire更把此片跟同類型經典《2001太空漫遊》及《星際啟示錄》相提並論，形容為太空片的傑作。

電影雜誌《Total Film》大讚畢彼特表現出色，有望入圍奧斯卡；綜藝網站《Variety》形容畢彼特飾演太空人「擁有強大的存在感」。不過，畢彼特日前接受訪問時，卻表示無意憑《星際任務》或《從前，有個荷里活》角逐金像獎，原因是希望觀眾關注電影本身而非獎項，不想為爭獎而拍戲，令焦點被模糊。

文：張晴