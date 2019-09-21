田蕊妮麥花臣開騷 拖老竇合唱《月亮代表我的心》

阿田穿上黑白色長裙騷長腿出場，即向台下觀眾說：「很多謝大家在咁動盪嘅時候都來支持我。」她表示觀眾其實不是來支持她，而是支持一個準備了70年、今年攞生果金的長者，就是她最尊敬的爸爸。她笑稱爸爸擁有一把充滿滄桑的聲音、一個充滿脂肪的肚腩，真的無人夠爸爸型。

田爸爸：是最好生日禮物

田爸爸上台率先獻唱《You Cheating Heart》，再拖着女兒的手合唱《月亮代表我的心》，田爸爸說：「不知多久沒有拖着女兒的手行街了！」唱畢熒幕打出「多謝田爸爸無限公司」，阿田趁機向爸爸鞠躬道謝，她說：「多謝他一直對本人無限量支持、栽培，甚至可以令到我茁壯成長，繼而達成夢想，多謝爸爸。」田爸爸說：「我都不好意思，15歲就叫你上台，怎料到我70歲，畀你推番上台，是一個最好的生日禮物。」

當年家中開騷 街坊是歌迷

阿田之後獻唱《I Will Always Love You》，唱到眼濕濕，台下觀眾叫她不要喊。她表示會忍住，「這個演唱會我真的等了很久，其實小時我是一個獨居兒童，因為父母返工，較我大7年的哥哥忙着出外發展愛情事業，所以經常獨留妹妹在家中，亦因為這緣故，給我很多機會發白日夢，經常發夢在台上載歌載舞，多謝大家幫我實現夢想。我真的是在掌聲底下成長的小朋友，因為受到爸爸影響很深，一出世幾乎已識唱歌，3歲時已識唱成首鄧麗君的《月亮代表我的心》，每晚食完飯就會拿着梳當咪，逼家人看我載歌載舞，當時每日下午4時，家中就是我的個人演唱會、就是我第一個舞台，全條走廊的街坊都是我的歌迷，我就在他們的掌聲中長大」。

記者：林祖傑

攝影：黃梓烜