金泰希再為Rain誕女嬰 艾力寶雲愛妻宣布懷第5胎

文：蘇珮欣

Rain與金泰希結婚兩年，今年初宣布再度懷孕，據韓媒報道，金泰希在昨日上午已於首爾某醫院順利誕下女嬰，成為兩女之母，目前母女平安。金泰希所屬經理人公司表示，她在家人的悉心照料下休養，並感謝大家對金泰希的祝福與關心，又說她作為演員，今後會竭盡所能，以更好的演出報答粉絲。

金泰希婚後一直忙於相夫教子，閒時抽空接拍廣告，自《龍八》後已有4年沒再演戲，粉絲都期望她在誕下第2胎後，能夠復出拍劇。反觀努力工作「掙奶粉錢」的Rain，最近忙於拍攝新劇《Welcome 2 Life》外，又與前女團Sistar成員昭宥合唱新歌《Beginning》。

「寶雲嫂」4月曾流產

同日荷李活亦傳來喜訊，現年61歲的《複雜關係》美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin），2012年跟任職瑜伽教練的第2任妻子Hilaria結婚至今，已育有4名子女。原本今年初Hilaria再度懷孕，結果不幸流產，令夫妻倆非常傷心。昨日「寶雲嫂」終於傳來喜訊，她透過社交媒體上載其腹部微微隆起的照片，並留言：「當你生了幾個孩子後，再度懷孕6分鐘，看起來都似懷孕6個月。」

Hilaria坦承目前仍在懷孕初期，「有個新生命即將降臨，聽到他的心跳聲，實在讓我們很興奮，尤其是當我們經歷過今年春天發生的事件（流產）。」Hilaria除了跟網民分享再度懷孕的消息外，又請求狗仔隊不要跟蹤或者偷拍她，好讓她可以在和平的氣氛下，靜待第5名孩子出世。

艾力寶雲可算是荷李活「多仔公」之一，除了跟Hilaria育有4名子女外，他跟前妻兼《9個半星期》女星金碧辛嘉（Kim Basinger）亦共同撫養女兒Ireland，如今已經22歲，成為「星二代」時裝模特兒。