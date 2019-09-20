李榮浩曬領證照宣布已婚 楊丞琳婚後首度現身：唔急生B

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楊丞琳與李榮浩結婚，在微博登熱搜榜，因為李榮浩的矇豬眼特徵，兩人的結婚照是大眼睛對小眼睛，有網民肉緊留言：「大喜的日子，你倒是把眼睛睜大點啊！」又有關心他們的下一代，搞笑寫道：「孩子的眼睛要拜託媽媽了！」

婚禮「三不一無」

成為人妻的楊丞琳昨日在台灣出席活動，被問到可否叫她「李太」？她笑說：「歡迎！」雖然她跟李榮浩在內地已領結婚證，但她自爆台灣身分證配偶欄還是空白，自言是另類「單身」。問她會否在北京或台北舉行婚宴？楊丞琳說沒有這計劃，不會有大家期待的明星世紀婚禮，因為他們的親朋好友很少，李榮浩只有媽媽，故婚禮簡單、低調為主，她對婚事是零想法。她為婚禮定下「三不一無」，「三不」包括：不海島、不花童、不拋花球。「一無」則是無伴娘。對於潘瑋柏早前自薦想做伴娘要失望了。楊丞琳笑說：「潘瑋柏，你死了這條心吧！」

領證不是一時衝動

問到領證是否一時衝動時，楊丞琳說：「你覺得是我一時衝動嗎？領證需要準備很多資料。」至於何時在台灣登記結婚？楊丞琳透露台灣登記手續繁雜，總共11個步驟，他們目前只進行到第3步。她表示與李榮浩婚後仍暫時分隔兩地，平均一個月見一次，不心急生BB，現在亦未懷孕。

李榮浩與楊丞琳在合肥辦結婚證的照片在網上流傳，昨日楊丞琳稱當時看見工作人員偷拍並即時制止，她以為對方刪掉了照片，竟然還有保留。她表示跟李榮浩也喜歡低調，不想將私事完全公開。