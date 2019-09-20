范冰冰感性訴心聲：經歷了困難與痛苦

感激粉絲不離不棄

范冰冰前日在粉絲團的微博上載了一段短片，她戴畫家帽配V領黑色背心及黃色裙，感激不離不棄的粉絲所贈的生日蛋糕和禮物，並說好愛他們。范冰冰坐在沙發上手執一本由粉絲製作的書，書中貼有她以往的相片，亦有寫下感性字句來為偶像打氣。范冰冰形容這禮物意義非凡，會用兩三日時間細看，她一邊翻看細味粉絲留言，一邊略帶激動地忍淚分享感受，「有了你們的支持，我從最青澀、最簡單懷抱夢想的女演員認真的走每一步，變成現在你們看到的我。我想雖然中間有困難，我經歷了大家沒有辦法想像到的這些困難與痛苦，但是我還是你們心中認知的我！我會用我最堅持的力量，用我內心最大的溫柔善意來面對今後的生活」。范冰冰又公開約定粉絲，再一起走過之後的20年，甚至30年，盡展她感性一面。

娛樂組