陳偉成明年底結婚 不邀請舊愛周秀娜

林夏薇92磅體重食極不肥

林夏薇穿透視運動裝現身，她不覺性感，稱是健康美。問她平時做運動會否著得那麼性感？她說：「不會，做運動很密實，因健身室有其他人，他們都比我fit。我做運動沒目標，只為健康和有線條。（會否練人魚線？） 我都有少少，但不明顯，我不喜歡一塊塊肌肉，健康為主。」薇薇得天獨厚，吃極不肥，目前只得92磅，「我都想增至100磅，但很難，我每天下午都吃兩碗飯，拍劇半夜收工回家也要吃一碗飯，但都不肥」。 談到她與陳展鵬合演的電視劇《逆天奇案》，其角色本由胡定欣演出，但知道對手是陳展鵬而拒演？薇薇稱不知情，是被劇組誠意邀請，又配合到時間才演出。她透露劇中與陳展鵬演情侶，有咀嘴戲。

記者：柯美