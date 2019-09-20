電影投資方製作合約所限 杜琪峯辭任金馬獎評審團主席

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杜琪峯於6月獲李安之邀擔任金馬獎評審團主席，當時他說：「金馬獎是華語電影的至高榮譽，對我的電影是極重要的肯定。在我還沒拿到下一個獎座之前，我很榮幸能為金馬獎服務。也謝謝李安導演的邀請。」當時已傳中國國家電影局杯葛金馬獎，並安排同日舉行金雞獎對撼，而台灣傳媒讚杜琪峯依舊挺金馬獎，相當令人感動。特別介紹杜琪峯曾8度提名金馬獎最佳導演，並以《鎗火》（37屆）、《大事件》（41屆）、《奪命金》（49屆）3度獲獎，與李行、侯孝賢、許鞍華同列金馬獎最佳導演得獎紀錄保持者。

李安稱理解 杜琪峯沒回應

昨日金馬影展大會公布杜琪峯請辭評審團主席，內容如下：「原定擔任第56屆金馬獎評審團主席的杜琪峯導演，現因與電影投資方的製作合約所限，提出請辭評審主席工作。杜琪峯導演表示，為此帶來的不便，他深感抱歉。金馬執委會以及主席李安對杜導演的處境表示理解，也祝福杜導演工作順利。本屆評審團主席將由7座金馬得主的王童導演出任，他個人共獲得過最佳導演、美術及服裝造型獎各兩座，同時也是日前公布的本屆終身成就獎得主；他執導的影片亦曾3獲金馬獎最佳劇情片及一座最佳動畫長片。王童導演表示將會全力以赴，李安也感謝他的鼎力相助。第56屆金馬獎入圍名單將於10月1日公布，11月23日舉行頒獎典禮。」昨日傳媒向大會查詢有關杜琪峯請辭，大會僅表示「一切就如官網公告上文字內容」，杜琪峯亦沒有就請辭再作回應。據稱杜琪峯執導的電影《追夢男女》將在內地上映。

王童接任評審團主席

據消息稱杜琪峯本月初已請辭，昨日王童回應傳媒，表示大約前一周收到通知。他說：「李安委託我就一口答應了！」他稱對金馬風波不會想太多，接下金馬獎評審團主席會全力以赴。電影基金會董事長朱延平回應台灣傳媒說：「理解也感謝杜琪峰導演的努力和處境，電影人的創作舞台需要大家齊心保護，金馬加油。」

傳《掃毒2》《使徒2》棄爭金馬獎

中國國家電影局於8月宣布，暫停內地影片和人員參加2019年第56屆台北金馬影展，當時杜琪峯被指陷入尷尬處境。有傳《掃毒2天地對決》、《使徒行者2諜影行動》、《追龍2》與《繼園台七號》等港產片也隨之取消報名金馬獎。

導演傅榆台獨言論掀風波

去年金馬獎奪「最佳紀錄片」的台灣導演傅榆領獎時，涉「台獨」的言論掀起風波，當晚金馬的評審團主席鞏俐臨時缺席頒發「最佳劇情長片」，亦不出席會後的評審說明，跟金馬獎劃清界線。內地藝人胡歌、鄧超、范冰冰、楊冪、吳謹言、黃渤等也在微博上轉發「中國，一點都不能少」帖文表態，金馬獎添上政治色彩。