Aaron Carter威脅殺死懷孕阿嫂 Nick Carter申禁制令阻弟埋身

現年39歲的Nick Carter，前日透過社交媒體宣布，他跟家人經過慎重考慮後，決定入稟法院申請禁制令，阻止比他年輕8歲的胞弟Aaron Carter接近他們，原因是：「他揚言要殺死我的懷孕妻子，以及尚未出世的嬰兒。」Nick Carter對於有關決定表示無奈，「但為了保護我的家人，我別無選擇」；又期望Aaron在做出傷害自己或他人的事件前，盡快接受適當的治療。

Aaron稱4年沒見哥哥

根據禁制令，Aaron Carter不得接近兄嫂一家，以及他們位於拉斯維加斯寓所方圓100呎範圍內。事實上，Aaron Carter早前接受美國電視節目《The Doctors》訪問時，大方承認自已患上焦慮症、躁鬱症、精神分裂及多重人格障礙等精神病，但強調已接受治療。當他得悉胞兄申請禁制令後，表現失望又憤怒：「我倆已有4年沒見面，將來亦不打算再見。」

Aaron Carter又否認威脅要「殺人」，自稱是個善良的人，平日連蒼蠅也不會拍打；反指Nick Carter曾犯家暴及性侵等罪行：「為何他不敢向報警指控其強姦罪的女生申請禁制令？而且我也沒有毆打過Paris Hilton（真人騷女星）呀！」

兄弟曾各有官非

話說Nick Carter曾被控於2003年強姦美國女子組合Dream成員Melissa Schuman，但因案件追溯時效已過，令他得以撤控；另一方面，Nick Carter亦曾在2004年被指毆打女友Paris Hilton，導致二人分手收場。

Carter兄弟不和，並非朝夕之事，例如兩年前，Aaron Carter便曾遭匿名人士舉報，揭發他想購買槍械，藉此對家人不利。警方接報上門調查，最後事件不了了之。如今問題再度浮面，證明家家有本難念的經。