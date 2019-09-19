10月開騷 嘗試走「暗黑風格」 泳兒：我不是懦弱女子

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

泳兒將於10月16日假九展Star Hall舉行《重新感應泳兒演唱會》，對上一次開騷已是3年前的入行10周年演唱會，她說：「相隔3年再開騷，希望讓觀眾感受到不一樣的泳兒，經歷過人生高山低谷，我在心態或思想上都改變了很多，像今次個唱，加入了很多自己的意見。」

泳兒一向很留意歌迷的喜惡，她發現粉絲常埋怨她過去的演唱會很少唱自己的歌，「數數手指，我的成名作只數到5首，所以在個唱不夠膽放其他歌入去，原來歌迷不喜歡這樣處理，所以今次希望有九成唱自己的歌，同時翻唱歌亦不會唱太多」。

自願性感沒有受威逼

至於造型方面，泳兒雖然不介意性感，但今次演出性感尺度會有調整，原因又是與歌迷意見有關，「像今次新歌的造型，他們就留言大讚適合，並指不要再逼我行性感，其實無人逼我，我亦不介意去作新嘗試，但有時粉絲未必鍾意，所以會拿個平衡點」。她強調不會包到密密實實，但會盡量迎合歌迷，不經意地性感，「只要符合舞台尺度、意識上健康，靚的話我完全不介意」。

泳兒透露演唱會走「暗黑風格」，她說：「因為『暗黑』都是泳兒內裏其中一個自己，很多時大家會將我定型為慘情歌手，是個很懦弱的女仔，未必看到我另一面，所以想將真實的自己呈現出來。」

拍拖8年未準備結婚生仔

開騷日子剛巧是泳兒37歲生日，她說：「當歌手很多事情都不能計劃，不能如舊同學般，可以計劃幾多歲結婚、生仔。」她與髮型師男友Ziv 已拍拖8年，也曾想過結婚，「入行後覺得時間過得好快，很多時候根本計劃不到自己要做什麼，當然我不會抗拒結婚，覺得是人生一個階段，亦不會因工作選擇不結婚，這個年代婚後一樣可以工作，不過暫時未有一個很確實的計劃」。

泳兒自知年紀不小，有想過去雪卵，但又無去行動，「我對當媽媽這件事有點矛盾，如果選擇生，希望能將所有最好的給予小朋友，但覺得自己還未準備好」。

場地：港島太平洋酒店

化妝：木子維納_Vena

髮型：Franco Chung @Leonardo 3 Hair Corner

服裝：lookatme

耳飾：NOVELTY LANE

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