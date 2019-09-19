發文講香港狀况 「孩子都是聽老外的」 疑藉機鬧洋媳婦 吳綺莉：想多了

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吳綺莉前日在微博寫道：「潮洲（州）人生在上海，香港長大。孩子聽老外的，香港我們的家也聽老外的？在這個漁港長大，父母永遠都是父母，沒有一個完美的。他們的錯，我們自己改。我多沒用，自己努力，管老外什麼事？活到47歲了，感恩今天還活着，每天看着新聞，心好累，民主自由真的就是這樣嗎？今天心情不好就去學校開槍把你們都殺了，家裏出了事管其他人什麼事？是不是應該又（由）我們自己解決做好？在管別人前把自己管好，每天都在努力學習，可以去外國，那裏都可以去，可是不要弄到我的家，什麼年代啦。」

從字裏行間，吳綺莉似是就近日香港社會分裂表態，她提到「每天看着新聞，心好累，民主自由真的就是這樣嗎？」還有「不要弄到我的家」等，有人認為她是對外國勢力干預香港問題表達不滿。

就香港社會分裂表態

不過，有網民卻認為「孩子聽老外的」這句話才是重心，指她不喜歡外籍媳婦Andi，影響她跟卓林的關係；更有網民安慰吳綺莉說：「孩子有自己的想法跟選擇，做父母也左右不了，既然也改變不了，那就過好自己的生活，孩子的人生是人生，自己的人生也是，過好自己的每一天也很重要。」

昨日《明報》聯絡吳綺莉，問她因何事感觸？她短訊回應說沒事，又指記者想多了，現在她生活如常，不想講太多了！吳綺莉於8月也曾就社會狀况有回應，她在微博上載《弟子規》的照片，並留言：「外面亂亂的，在家整理找出很久以前朋友送的一本書。」

金義聖拍示威情况

另外，韓國男演員金義聖日前以MBC時事節目主持身分來港，到多個地區採訪示威情况。他昨日傍晚在港鐵太子站外拍攝，有市民拍攝片段在社交平台分享，並搞笑說金義聖大可拍攝太子版的《屍殺列車》。金義聖於2016年電影《屍殺列車》中飾演反派商人為人熟悉。