被囡囡笑容融化 黃澤鋒難捨難離

邵仲衡自認Rambo粉絲

誕女黃熙恩兩個多月的黃澤鋒太太陳麗麗（Lilian）明顯已收身，她說懷孕時是BB吸收營養，分娩後有水腫，但現已消除，她亦有做伸展運動。前晚是二人首次撇低囡囡拍拖睇戲，他們不習慣也不捨，Lilian說：「一離手就望住爸爸，露出求救眼神，平時囡囡喊少少，他都即刻去抱。」黃澤鋒承認被女兒的笑容融化，不捨得離開半步。笑問如何工作？教游泳的他表示中途會返家看女兒，Lilian說﹕「他真的不捨得，女兒是他的前世情人。」黃澤鋒日前首次幫囡囡洗澡，才知她那麼胖，「她現在重11磅，手瓜起𦟌，好似米芝蓮，現在最好玩，要好好享受過程，但辛苦了太太，因為仍未戒夜奶，每隔兩小時就要起牀餵奶」。餵哺母乳加奶粉的Lilian指女兒肚餓時連「父乳」也不放過，黃澤鋒笑言是「鹹父乳」，又是BB的奶嘴。

胞妹爬頭 Aka承認恨嫁

另外，首次睇《第一滴血》系列的Aka很欣賞健碩男士， 「生活和飲食都會很有規律，專注做運動，會較健康。（有否跟大隻仔拍過拖？）沒有，現在才喜歡大隻仔，以前喜歡文弱書生 」。她笑謂想有下一代，所以不會揀有病的男朋友。她承認想結婚，因為相差一歲的妹妹年底也出嫁了。

記者﹕柯美

攝影﹕孫華中

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