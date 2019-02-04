BTS成員放大假即爆戀情 柾國攬女紋身師合照瘋傳

文：蘇珮欣

BTS成員出道多年，一直保持「零緋聞」，贏得女粉絲歡心，昨日終於「打爛齋砵」，現年22歲的成員柾國盛傳跟女紋身師拍拖。事緣昨日有網民公開一張疑似柾國在韓國巨濟島旅遊期間，從後擁抱一名金髮女生的合照；另一張照片則可見到柾國與該名女生同枱吃飯。

上傳照片的網民聲稱，他的友人在巨濟島開店，數日前柾國與朋友到訪，當時還不知道對方是著名藝人，直至翻查閉路電視片段，才知對方正是BTS成員。

有關照片在網上瘋傳後，柾國搭上金髮女紋身師一事，迅即成為全球熱話。曾有網民懷疑相中人並非柾國，而是韓國Hip-Hop歌手Hash Swan，後者「躺着中槍」，於是透過社交媒體否認，反遭部分網民批評他「抽水」。另有網民指，照片是從閉路電視截圖，有侵犯他人私隱之嫌。

事務所代否認緋聞

稍後BTS所屬事務所發表聲明，承認相中人是柾國，但否認他拍拖，解釋他在放假期間，相約經營紋身店的多位好友到巨濟島遊玩，一起吃飯及唱卡拉OK。事務所對於照片內容被扭曲報道感到遺憾，聲言會調查照片有否侵犯私隱，並考慮訴諸法律；對於發放虛假消息的網民，亦會採取法律行動。

涉事的金髮女紋身師昨日迅速被網民起底，有傳女方已有男友，且與不少韓星熟稔。女方其後主動透過網上澄清，自己與柾國不是男女朋友關係，但網民半信半疑，質疑好友怎會做出從後擁抱的親暱動作，加上柾國前日被發現右手手背有新紋身字樣，令緋聞更甚囂塵上。