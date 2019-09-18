9月大囡囡重23磅 李亞男計劃追多個

爆王祖藍想生夠8個

李亞男稱現在囡囡好肥又高，9個月大已重達23磅，她說：「是超重了少少的，醫生都話女兒偏大隻，加上我的父母很惜她，每餐都預備很多不同的食物，所以養得女兒肥肥白白。」她笑言與祖藍都好縱個女，「有時女兒不乖，老公試過很嚴厲大聲話她，女兒便立即停止扭計，還笑笑口𧨾回爸爸開心，細細個已識得用這招數，似老公聰明」。

李亞男表示一定會再生B，但想先花多點時間看着女兒成長，「不會很久，畢竟現在已不是20幾歲。（是否想追個仔湊個好字？）有仔當然好，女都可以，不過老公講話想齊數，不是6就8，我當然唔得，太多了，兩個先啦」。她表示現階段會減少工作，因想貼身陪着女兒成長，「不能交給工人湊就算，要親力親為，母女關係才會更好，幸湊女好開心，她好像天使不太難湊，現階段開始為她返學作準備了」。

記者：林祖傑

攝影：孫華中

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