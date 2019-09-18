籲遇襲市民尋求可信協助 柳俊江：不要因政治犧牲家庭

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

有議員擬建議7．21元朗遇襲的市民集體提出民事控告警方失職，要求交代真相及賠償身心損失。柳俊江說：「議員都搵過我。如果一般市民，透過法律途徑去爭取自己合理的權利，呢個才是法治。但作為一個公眾人物，在現時政治那麼複雜的時候，好多人會話『同邊個議員夾埋的』，我就不想了，唯有暫不做任何法律行動。如果市民需要協助，就應該尋求可信的協助。點為之可信呢？要靠自己評論，以及跟家人商量，但可能屋企入面都有不同政見和意見，做任何事情，都希望大家先跟家人商量，不要因政治犧牲家庭。」

廣告工作需延期或暫停

柳俊江表示現時市場淡靜，他的製作公司所接的一些廣告工作都需要延期或暫停，他說：「我們發展網購平台，亦因為社會事情和我的事情，要押後少少，希望可以10月出到街，現在不明朗情况下，一定要理解，另外有兩個網絡平台會有新搞作，希望找到新動力。」

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