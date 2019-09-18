網民目擊合肥領證 楊丞琳李榮浩默認結婚

「謝謝大家關心」

有網民爆料，稱李榮浩與楊丞琳已在合肥領結婚證。據悉，李榮浩的家鄉是安徽，故選擇在合肥領證。有網民稱在民政廳巧遇二人，該網民寫道：「一出電梯跟李榮浩、楊丞琳撞個滿懷。」又有說有熟人在相關部門工作，在群組聊天時意外透露了楊丞琳的婚訊。網上也流傳一張疑似李榮浩在簽字，楊丞琳在側的照片，但照片好模糊，隱約見該男子的T恤跟前日李榮浩與楊丞琳在機場所穿的一樣。

婚訊傳出後，李榮浩所屬的唱片公司回應：「謝謝大家關心。」楊丞琳經理人公司同樣以「謝謝關心」回應。

楊丞琳前晚在IG連續出了兩個帖文，她先寫上：「我本來不會跟影響我私生活的粉絲有任何互動，你不尊重的時候，我也不需要尊重你。追星不是這樣追的，素質在哪裏呢請問？」然後另一個帖文則是「跟蹤和追星不一樣，請搞清楚」。有揣測楊丞琳因為去領證的私人行程被泄露故發火。網民為這喜訊興奮，有留言送祝福，說再一次相信愛情，有搞笑說：「其他的不管，孩子的眼睛一定要像楊丞琳啊！」

娛樂組