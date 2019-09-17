被古天樂猛力笠頭弄傷頸 宣萱忍痛堅持繼續拍

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古天樂（古仔）表示可能自己拍攝時太肉緊之故，他說：「這幕戲本來分開幾場拍，但導演建議一氣呵成，可能我太過肉緊，所以才弄傷宣萱，幸好不算嚴重。其實拍之前我跟宣萱講，叫她覺得辛苦就叫停，但她堅持忍着痛來完成整場戲。」古仔大讚宣萱專業，忍痛程度令他佩服。

「聽到啪一聲心知不妙」

宣萱事後在受傷的頸部敷上冰毛巾，又做些拉筋動作紓緩，她說：「其實拍攝前我已經擔心，因為我太了解古天樂，好驚和他拍打戲，他太認真了！拍攝途中，聽到頸部發出『啪』一聲時已心知不妙，心想都已受傷，所以一定要頂落去，完成場戲，算是犧牲都值得。」她稱拍動作戲為求逼真，難免會受傷，更幽默笑說：「我兩星期前約了正骨師，現在古仔幫我扭歪咗，再去整番正，好似抵一點。」問到受傷後古仔有否關心？宣萱壓低聲線扮古仔說：「上去敷冰啦！」

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