出爐港姐三甲齊向男友派定心丸 黃嘉雯：愛情路上無做過錯事

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

出爐港姐冠軍黃嘉雯早已明言參選是為入行當演員的夢想鋪路，雖由頭帶到尾大熱勝出，但她不認為自己屬「人生勝利組」，只是一個普通女生，一直累積經驗行到這一步，奪冠也自覺好彩，算是夢想成真的一個好開始。

借選美晉身娛樂

黃嘉雯已第二次參加選美，但她稱絕不是因覺得自己靚，而是希望借選美晉身娛樂圈，她說：「我一直有個演員夢，希望透過這比賽能成為一個演員。我對不同戲種都好鍾意，但覺得作為一個新人，喜劇會易上手，亦比較開心。」可有特別喜歡喜劇演員？她二話不說道：「蝦頭（楊詩敏）！因為我曾跟她學戲，雖時間不是很長，都算是我的師父，要成為一個演員，首先要裝備好，不可能什麼都不懂就走去學人演戲！」

「鍾意一個人無分國籍」

黃嘉雯大方公開認愛，她認為今時今日說自己沒男友才奇怪，本身亦沒刻意隱瞞，既然很快被記者影到，最緊要是誠實。她稱絕不是拍拖經驗豐富的人，至今只拍過4次拖，現任男友Matej及第二任男友都是外國人，她說：「我認為鍾意一個人無分國籍，只是剛好緣分到而已。男友最緊要對我好、性格好。」當選後即被爆料，被指是前任牙醫男友的小三，她亦欣然面對，覺得選擇參選就會有人說不好，最緊要以正面態度去面對，要相信的人就會相信，不會放在心上，反而擔心家人受影響，「在情路上自己一直都沒有做過錯事」。

她表示男藝人中最欣賞陸永，大讚對方搞笑、轉數快及沒架子，希望合作。即使圈中誘惑多，她仍只會選擇跟圈外人拍拖，她說：「有人說男友是圈外人很容易有分手危機，但我反而不喜歡圈內人，即使以前當模特兒，也不會跟模特兒拍拖，完成工作後可以返回一個平靜的生活，我覺得都幾好。」

場地：九龍東皇冠假日酒店

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com