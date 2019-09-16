容祖兒阿Sa輪流咀Kenny 張敬軒惜關智斌面珠全場哄動

記者：鍾一虹

攝影：孫華中

Kenny首場演出騷肌成焦點，這晚卻被Twins投訴，阿嬌（鍾欣潼）問：「點解祖兒表演的環節，你才不著衫？」阿Sa（蔡卓妍）也插嘴：「是否看不起我們？」之後阿Sa又搞笑說：「首場媽媽有來睇騷，上年紀的女性好鍾意睇男歌手除衫，她很high，又說一直以為我和Kenny是一對，家長都愛幻想，很單純，她見我們去旅行同房，我想講我同Kenny孤寒咋，才住一間房。」Twins又準備了禮物給Kenny補充體力，阿嬌隨即遞上香蕉，阿Sa則送上象徵張敬軒外號的火龍果，並啜核地說：「你都好耐冇食。」Kenny回應：「不能食太多，滑腸！」

細訴「相敬如斌」17年情

軒仔跟Kenny合唱《情陷百老匯》時，全場瘋狂尖叫。Kenny送抱答謝軒仔支持，全場起哄叫「咀佢」，軒仔招架不住笑說：「有些事不要玩太盡，我都開始亂了。」之後，他細訴兩人識於微時，「認識17年，好開心今天跟他分享這個舞台，以下這首歌是他看着我發行的，人生寫了兩首關於書的歌，一首寫給他的《預言書》，而寫這首《笑忘書》時正值SARS，我們沒甚工作」。台下又大叫「咀佢」，軒仔向Kenny示意：「你主場，你話事。」Kenny唯有陪笑，兩人便搭膊合唱《笑忘書》，場面感人。

Kenny落台換衫，軒仔獨留台上感觸地說：「人生得一知己死而無憾。」觀眾又再大叫，他忍不住笑說：「不要什麼都叫，對號入座，網語是FF。」他回想與Kenny見證彼此經歷高低起跌，很難用三言兩語交代感受。他又透露Kenny是第一個收到其創作《只是太愛你》demo帶，「但他當時冇發行國語歌計劃，所以冇用，首歌擺了7年，我才收錄在自己專輯，有很多回憶同情感跟大家分享。」

跪謝好友力撐演出

安歌環節，Kenny走近觀眾席獻唱《Girls》時流下男兒淚，唱到最後一首歌《大男孩》，他更不捨得落台，台下的祖兒、軒仔、基仔及阿Sa再度上台幫忙娛賓，Kenny立即跪地多謝他們。阿Sa指阿嬌因搭早機早走，祖兒戲弄Kenny說：「你那麼開心，想多謝我們，逐個惜一啖。」全場歡呼，於是基仔帶頭惜Kenny面珠，祖兒和阿Sa輪流跟Kenny親嘴，當軒仔主動惜Kenny面珠時，全場瘋狂尖叫，Kenny面露尷尬笑容，軒仔則開心跳起豎拇指，並說：「原來這班人好玩得！」五人最後搭膊合唱《眼紅館》，為演唱會寫上完美句號。

Kenny避談軒仔之吻

Kenny完騷後舉行慶功宴時表示，跟祖兒、基仔、阿Sa和軒仔感情要好，在個唱中互相惜惜，猶如一家人感覺，沒感到尷尬。追問他和軒仔是否「復合」？Kenny否認：「問題真奇怪，我們成班平時見面都是攬惜，大家不用大驚小怪。」經理人霍汶希笑指Kenny咀嘴祖兒，嚇了祖兒一跳。談到全場觀眾對Kenny和軒仔這一對反應特別大，Kenny耍太極稱：「我現在個腦想不到太多。」

Kenny又指有邀請舊拍檔張致恒來看騷，但對方未能面對。Kenny期望在紅館開Part 2個唱，又指今次開騷只用了6星期準備，非常趕急，「我自覺未夠火喉，很多沙石和瑕疵，幸而有4名同門歌手支持，我一定要請他們食飯，就算一萬元一位都在所不計」。

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