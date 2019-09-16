《牛下女高音》解封 黃心穎：感恩眾中佬

監製收到心穎短訊回覆

不過，有消息傳出無綫有意給心穎翻身機會，最近宣布《牛下女高音》成為台慶劇之一，下月7號播出，以測試外界反應；又傳將安排她做深情專訪，疑為她密謀復出鋪路，但有指TVB透過很多方法也未能與心穎取得聯絡。就此事向《牛下》監製黃偉聲查詢，他表示已收到心穎的短訊回覆，但心穎只說：「感恩眾中佬、King Sir（鍾景輝）及其他演員的努力沒有白費，並祝福大家！」言語間，似未有返港之意。

傳改名轉行地產經紀

有指出走美國5個多月的心穎，正在當地讀書進修，不急於回港復出幕前；可是昨日有報道傳她打算轉行，更棄用前英文名字「Jacqueline」，改用新名在洛杉磯做地產經紀，似有心隱姓埋名決意離開娛樂圈。報道又提及心穎不想返港，除了因為網民對她怒氣未消，聲稱會罷看她主演的劇集，以及跟馬國明分手大受打擊之外，她亦擔心禍及家人，皆因幾名親姊妹都因她的負面事件，遭受網民言語攻擊，心穎不忍連累家人，決心留美發展未有歸期。

娛樂組