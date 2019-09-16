森美經歷大病 始覺家人更重要

森美說手術後等待化驗報告期間，心情十分忐忑不安，因知道色素瘤案例極少，突然發覺家人更重要，「我試過望着女兒做功課足足望了一個鐘，個女都覺得我好怪，之後也問我有什麼事，但我無講，子女大個就會知，亦會明白生老病死是必經階段要更珍惜大家，不過我有和子女講過，如有日我不在，就看我寫的書和專欄，因為我想講的都寫了進去」。他稱患色素瘤一事只有太太、拍檔阮小儀、電台節目監製及高層知，太太當時身在英國陪兒子會考，亦十分擔心，每日都透過視像通話和他一起祈禱；至於兩老，等出報告知道是良性才告知。

麥美恩看訪問落淚

麥美恩表示看完森美的訪問忍不住喊，覺得他肯說出這件事十分勇敢，亦有為他祈禱，「真的不容易，我亦曾有親人因癌症離開，類似情况我都有經歷過，我喊是因為明白那種無助感覺，他還要一個人面對，更加不易」。

麥美恩說十分自責之前和森美開工察覺不到他患病，很感恩現在無事，「這個星期我們便起程到日本拍《森美旅行團3》，如果他有事就有變數，好彩上天讓他捱過，可以繼續對住我」。

記者：林祖傑

攝影：鍾偉茵

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