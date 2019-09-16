闊別幕前10年 楊貴妃扮相曝光 李嘉欣復出演內地節目《演技派》

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早前網上流傳李嘉欣現身橫店的照片，當時她穿著恤衫與牛仔褲，網民議論紛紛她是否復出。同時于正在微博發放一張古裝背影照片，留言：「今年中秋我跟真正的嫦娥過！#演技派開錄# 頂級女神助陣！大家猜是誰？激動啊。」當時網民玩「競猜」遊戲很激烈，有人估是鞏俐、章子怡、張曼玉、林青霞等大明星，也有說該背影纖瘦，猜相中人是李嘉欣。于正昨日開估，他上載李嘉欣的楊貴妃造型照說，「李嘉欣貴妃妝#前天讓大家猜了一晚上的神秘女神，想必大家現在也知道答案了。就是我們李嘉欣小姐，今天的楊貴妃扮相堪稱一絕，迫不及待想讓大家看到成片！」李嘉欣也轉發于正的信息，並留言：「很開心的一次合作，我們上線見。」

于正監製《演技派》 吳鎮宇同場

《演技派》是于正製作的首個綜藝節目，勢必要打響頭炮。據悉除了李嘉欣外，其他參與《演技派》的還有吳鎮宇與張靜初等。由於同期有同類型的演技綜藝節目如騰訊的《演員請就位》，有導演陳凱歌與趙薇等坐鎮，相信有一番龍爭虎鬥；至於久未亮相幕前的李嘉欣，相信是于正手上的重點武器。

李嘉欣是1988年港姐冠軍，多年來獲封為「最美香港小姐」，她拍過幾部無綫劇集後即轉往影壇發展，曾跟王家衛、徐克、侯孝賢等名導演合作，奈何美貌成為她發揮演技的絆腳石，給人印象深刻的作品不多。

2008年，李嘉欣跟許晉亨結婚後淡出幕前，翌年（2009年）因為好友黎明而答應客串電影《十月圍城》。李嘉欣成為人母後，專注照顧兒子許建彤（Jayden），只間中出席品牌活動。年前李嘉欣接受訪問，被問及復出拍戲的問題，她說跟丈夫曾商量，待兒子長大些才考慮。Jayden現年8歲，看來可以還她自由復出影視工作。

有美貌被質疑欠演技

對李嘉欣參與《演技派》網民議論紛紛，大部分留言支持，期待女神的演出，但也有批評其楊貴妃造型，嫌她太骨感，以范冰冰曾演楊貴妃作比較，認為有很大分別。有網民留言：「顏值確實是非常夠，只不過說真的，作為演員，讓我想一部她的代表作，沒想到……」