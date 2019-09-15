森美口腔疑生色素瘤 「證實良性 切除已無恙」

森美在節目中首度爆出今年曾遇上健康危機，他指5月時發現口腔內有一粒黑色、疑似痣的東西，他初時未有特別理會，以為是普通生粒癦，直至找做牙醫的舊同學睇牙，對方說：「口腔入面好少有痣。」之後給他專科電話，森美說：「臨走時他無端端跟我講，『得閒約出來見面，下星期約朋友出來喝東西』。我仍記得他的表情，他講完我個心立即怯一怯。」

「成個人生都醒咗」

森美回家後上網查有關資訊，發現是色素瘤，他說：「色素瘤是皮膚癌的一種，亦是比較嚴重，在口腔出現的存活率大約是20%。」他形容自己當時「成個人生都醒咗」。他看醫生，被告知「一係是色素瘤，一係就真係癦」。並立即安排他做手術切除。他等候做手術的個多星期，心情好忐忑，想起25歲時有相士說他29歲會死，現在死亡如此接近，成個世界似不一樣。幸檢驗後證實是良性，他說現在已無恙，但因為都驚變惡性，所以切除了，之後會多些檢查身體。

350萬利誘兒子留港升學不成

森美在訪問中又談到兒子，說之前不想現在16歲的兒子到外地讀書，於是施展銀彈攻勢，以每年50萬外地留學的使費計算，如兒子留港讀書，7年後大學畢業可得到350萬元。不過兒子仍決定離港，對他說去外國讀書後，可能將來掙到更多。

森美又指兒子赴外國前，對政治很有興趣，曾電郵給鍾樹根，以及跟李偲嫣WhatsApp交流。後來李偲嫣問他兒子點稱呼？兒子答「梁小朋友」，李偲嫣就Block（封鎖）了他。

森美早前在7‧21元朗暴力事件發生後，在電台節目中傷心爆喊。他說為香港人打香港人感到非常失望，他再次談起此事仍眼濕濕。他希望有一個理性的社會，但見不到很理性去處理這件事的時候，他有些擔心。

娛樂組