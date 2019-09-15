39歲莊思敏dry足8年 公開戀台灣男Brian

莊思敏是大馬拿督千金，但情路不太順暢。她與吳浩康曾愛得甜蜜，但最終分手收場；之後與導演葉念琛傳過緋聞。莊思敏dry足8年，其間胞妹莊思明與楊明感情穩定，隨時被妹妹爬頭出嫁。

「對的人出現在對的時間」

昨日莊思敏終於宣布名花有主，在社交網上載與男友合照放閃，以英文留言「對的人出現在對的時間」，非常甜蜜。相中莊思敏小鳥依人挨着男友膊頭，又用手搭著男友手臂。莊思敏男友五官端正，戴眼鏡，充滿文青氣息。圈中好友陳煒、連詩雅、吳若希、唐詩詠等紛紛恭喜她。王子涵搞笑留言：「點解你要佢美肌？」莊思敏回覆說：「因為我需要囉！」林盛斌亦笑說：「掂啦！有我三成咁靚仔！」

拍拖數月 已見家長

莊思敏接受《明報》訪問，說男友是台灣人，名叫Brian。他們是經朋友介紹認識，拍拖數月，已見過家長，男友有時會來港。問到會否心急結婚？她說結婚事隨緣，現在先享受拍拖，不想有太大壓力。她趁中秋節突然放閃，她說選個節日公開。

娛樂組